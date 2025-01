Serie A2. Atlantide, Erati suona la carica: "Vogliamo tornare in alto subito»

Dopo il ko interno con Catania che ha chiuso il 2024, l’Atlantide non vuole perdere tempo e questa sera alle 20 giocherà l’anticipo a Reggio Emilia che aprirà il nuovo anno. L’obiettivo dei Tucani è quello di tornare subito alla vittoria, ritrovando, almeno fino alla sera dell’Epifania, quel primato solitario nel quale la formazione allenata da Roberto Zambonardi vuole credere con forza: "Giocare a Reggio – spiega il centrale Alex Erati – non è mai facile. Loro sono un’ottima squadra, molto motivata a fare punti e a cercare di sfruttare il fattore campo al meglio. Noi veniamo da una sconfitta casalinga e dobbiamo essere bravi a riscattarci subito. È un periodo tosto, con partite ravvicinate, dove rimanere concentrati e, soprattutto, mantenere un alto livello costante. Siamo pronti a dare tutto per tornare subito alla vittoria, cercando di conservare la nostra qualità di gioco, soprattutto al servizio e in attacco, le fasi dove siamo mancati con Catania". L.M.