Serie A2. Atlantide, primo stop della stagione. Ora la vetta è un affare per tre

Il primato solitario dell’Atlantide ha avuto breve durata. Nel match interno che ha chiuso il 2024 i Tucani si sono arresi a Catania e, per la prima volta in stagione, non hanno conquistato nemmeno un punto. Una sbandata che ha consentito a Ravenna e Prata di affiancare la squadra di Zambonardi, ma il tecnico bresciano guarda avanti: "Nulla da recriminare. La nostra qualità non è sminuita da un ko. Pensiamo a Reggio Emilia (4 gennaio) e lavorare". L.M.