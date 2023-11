Serie a2 femminile. Bartoccini Perugia da urlo, travolta pure Messina

CITTÀ DI MESSINA

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

3

(22-25, 25-27, 19-25) MESSINA: Payne 14, Modestino 9, Battista 7, Rossetto 6, Martinelli 4, Galletti 1, Maggipinto (L1), Mearini 4, Joly 3, Catania 2, Ciancio. N.E. – Michelini, Felappi, Aram Trimarchi (L2). All. Fabio Bonafede.

PERUGIA: Traballi 16, Montano 12, Kosareva 10, Cogliandro 10, Bartolini 7, Ricci, Sirressi (L1), Viscioni 2, Messaggi. N.E. – Atamah, Braida, Turini, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Fabio Scarfò (RC) e Gaetano Antonio (CZ). MESSINA (b.s. 6, v. 3, muri 13, errori 14). BARTOCCINI (b.s. 7, v. 6, muri 9, errori 9).

MESSINA – Una straordinaria Bartoccini infila l’ottavo sigillo colpendo anche Messina. Le magliette nere, però, hanno rischiato di complicarsi la vita nel secondo set, complice una difesa impenetrabile altrui. A fare la differenza è stata la schiacciatrice Gaia Traballi, nonché la preparazione delle umbre che hanno contenuto bene le attaccanti siciliane. Al via le ospiti affondano i primi tempi con Cogliandro (10-15). Traballi (sei palle a terra in apertura) cresce e tiene a bada la reazione avversaria andando a siglare l’1-0. Invertiti i campi le padrone di casa commettono qualche errore e devono inseguire (4-7). Kosareva a rete punisce e incrementa il gap (7-12). Improvvisamente piovono errori sul quadrato umbro ed il punteggio si ribalta (19-15). Entra Viscioni ma le meridionali hanno quattro palle del pareggio (24-20). Perugia le annulla tutte e ai vantaggi trova il raddoppio col muro di Cogliandro. Terza frazione con Montano che dà il via alla fuga (1-8). La ex Mearini va in campo e reagisce insieme a Rossetto (13-16). Finale tutto perugino che centra un nuovo successo.