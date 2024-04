Serie A2 femminile. Il libero Bresciani resta alla Cbf Balducci

Il libero Giulia Bresciani (foto) vestirà anche nella prossima stagione la maglia della Cbf Balducci e per lei sarà il terzo campionato con il club maceratese. Nel palmares di Bresciani ci sono quattro promozioni in A1, con le maglie di Bolzano (2015), Chieri (2018), Vallefoglia (2021) e appunto Macerata (2022). "Sono felice di restare un altro anno a Macerata. La stagione appena andata in archivio – dice la giocatrice – non si è conclusa come speravamo, è stata un’annata difficile in cui comunque abbiamo raggiunto la semifinale Playoff. La società sta lavorando per allestire un ottimo roster e sono molto fiduciosa, oltre che contenta di poter rimanere in un ambiente in cui si lavora bene. Per affrontare un campionato difficile come la Serie A2 servirà molto sacrificio in palestra che ci porterà spero tanta consapevolezza nei nostri mezzi. Nel prossimo torneo ci saranno tante società che stanno allestendo buoni roster, sarà una stagione davvero competitiva con diverse squadre che punteranno a salire in A1, in corsa ci saremo anche noi e sono molto motivata".