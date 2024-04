Serie A2 femminile. La Cbf Balducci guarda al futuro. I primi colpi: Decortes e Caruso

L’opposta Clara Decortes e la centrale Sara Caruso potranno essere le prime novità della nuova Cbf Balducci per il prossimo campionato di A2 di volley femminile. La società sta programmando la nuova stagione e per radio mercato queste due trattative possono considerarsi concluse o, comunque, vicinissime alla firma.

La bergamasca Decortes, classe 1996 e alta 183 centimetri, è una giocatrice che sa farsi valere sotto rete come stanno a testimoniare i 559 punti realizzati nella stagione in A2 con Mondovì, nessuna altra pallavolista ha fatto meglio nella categoria, nel passato campionato ne aveva realizzati 497 con Lecco. Questa opposta ha giocato anche con Roma (A2 e A1), Brescia (A1), San Giovanni in Marignano (A2), Orvieto (A2). Si è così andati subito a puntellare il reparto che negli ultimi due anni ha reso di meno ed è stato un tallone d’Achille.

L’altra mossa è quella di rinforzare il reparto delle centrali e la scelta è caduta su Caruso, classe 2001 e alta 193 centimetri, che in questa stagione ha giocato con Montecchio (A2), in precedenza la siciliana ha indossato per due tornei le maglie di Cuneo (A1) e in precedenza di Marsala (A2). L’orientamento della dirigenza è di avere in organico quattro centrali per non farsi trovare impreparati di fronte a infortuni come è capitato quando si è fatta male Federica Busolini costringendo il club a correre ai ripari tesserando la tedesca Laura Broekstra.

In questi giorni la squadra è stata impegnata nella serie della semifinale playoff, ma la sconfitta dell’altro giorno contro Busto Arsizio ha fatto sì che calasse il sipario sulla stagione della formazione maceratese. Adesso la società sta lavorando per allestire una squadra che possa recitare un ruolo di primo piano in un campionato di A2 di volley femminile che vedrà ai blocchi di partenza tante realtà che cullano ambizioni di promozione.

