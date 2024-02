Serie A2 femminile. Millennium, poker per la salvezza. Solforati: "Una grande risposta»

La Millenium Brescia continua la sua corsa a pieno ritmo per mettere in cassaforte il prima possibile la salvezza. La squadra di coach Solforati ha centrato la quarta vittoria consecutiva contro la matricola Costa Volpino. La compagine del presidente Catania, nel momento decisivo della stagione, non intende rallentare ed ora guarda già al prossimo impegno di domenica 25 febbraio, quando, per la quarta giornata della Pool Salvezza, dovrà rendere visita ad una rivale da prendere con le molle come Lecco, al momento in terza posizione. Con i 35 punti fin qui messi in cassaforte Pamio e compagne distanziano di ben 16 lunghezze Soverato e Olbia che condividono il sesto posto, ma dopo le alterne vicende di questa stagione le giallonere non vogliono incappare in altre frenate a sorpresa: "Come ho detto sin dall’inizio – è il punto della situazione tracciato da coach Solforati – il nostro lavoro punta a restituire la fiducia che, inevitabilmente, dopo una serie di sconfitte e brutte prestazioni, era venuta meno, oltre alla serenità di accettare un momento di difficoltà della partita. Dal punto di vista tecnico e tattico, come ho sempre detto, la squadra era ben allenata. Ma bisogna avere la forza di lottare sempre e dare la zampata quando serve. Posso dire che sono molto contento della risposta delle ragazze". I giorni che separano dal derby con Lecco dovranno aiutare ancora a crescere l’autostima e la convinzione delle giallonere per costruire un finale di stagione ricco di soddisfazioni. L.M.