Serie A2 femminile. Pisa sulla strada della Cbf Balducci: "Vogliamo crescere di gara in gara»

"Le ultime gare hanno detto che la Cbf Balducci è migliorata quando si è alzata la qualità della battuta e del muro difesa". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, pensa alle vittorie con Brescia e Imola perché quella è la strada su cui insistere per la gara interna di oggi alle 17 contro la neo promossa Castelfranco Pisa. Le maceratesi hanno 15 punti nella classifica dell’A2 di volley femminile, le toscane sono a quota 4 e sono alla ricerca di punti salvezza. "Ci attende – aggiunge – un avversario che dispone di tre schiacciatrici che permettono di avere una varietà di soluzioni in attacco e un buon sistema di ricezione, al centro è una squadra che sa farsi rispettare con Colzi che ha una tra le medie muro più alte del torneo". Siamo alla penultima tappa del girone di andata e il calendario propone lo scontro diretto Brescia-San Giovanni in Marignano, le formazioni al secondo posto a pari punti con 3 lunghezze di vantaggio dalle maceratesi. "Noi dobbiamo pensare di gara in gara, abbiamo tagliato il traguardo di essere tra le prime quattro avendo così il diritto di giocare la Coppa Italia, adesso dobbiamo pensare a fare punti per migliorare la classifica e per crescere di volta in volta. Le ragazze stanno spingendo durante la settimana nella consapevolezza che solo in questo modo è possibile migliorarsi sempre più". Cbf Balducci e le toscane si sono già affrontate in serie B, è invece la prima volta che si sfidano in A2. Veronica Bisconti, libero della formazione toscana, ha vestito la maglia della squadra maceratese nel 2020-21, nella stagione in cui la Cbf Balducci ha vinto la Coppa Italia di serie A2.

Oggi alle 17 le gare dell’ottava giornata di ritorno: Messina-Casalmaggiore; Mondovì-Imola; Brescia-San Giovanni in Marignano; Lecco-Costa Volpino; Cbf Balducci-Fgl Zuma Castelfranco Pisa.

Classifica: Messina 20; Brescia, San Giovanni in Marignano 18; Cbf Balducci 15; Imola, Lecco, Casalmaggiore 9; Costa Volpino; Castelfranco Pisa 4; Mondovì 0.