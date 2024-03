Serie A2 femminile. Salvezza, corsa in salita. La Millenium fa i conti con assenze pesanti La sconfitta nel derby ha messo in discussione la leadership della Millenium Brescia in A2. Con diverse assenze, la squadra si prepara a sfidare Offanengo con l'aiuto di Tiziana Veglia, richiamata in campo dopo il ritiro.