Serie A2 maschile. A Palmi un altro esame per la Banca Macerata Fisiomed

"La vittoria di domenica contro il quotatissimo Catania ci ha dato tanta fiducia". Martin Berger, centrale della Banca Macerata Fisiomed, svela gli effetti positivi del successo in vista della gara di oggi alle 16 a Palmi contro la formazione locale per la quarta giornata del campionato di A2 di volley maschile. "Abbiamo dimostrato – aggiunge – di poter giocare in questa categoria". La squadra maceratese si appresta alla partita con un altro atteggiamento dopo la vittoria di sette giorni fa che ha ricaricato la formazione nel morale dopo le due battute d’arresto iniziali. Oggi la Banca Macerata Fisiomed potrà contare sull’opposto olandese Niels Klapwijk, tesserato dieci giorni fa, la sua esperienza e qualità saranno utili per una sfida ricca di insidie a Palmi. La squadra di casa farà di tutto per muovere la classifica e potrà fare affidamento sul sostegno del caloroso pubblico, la formazione maceratese dovrà mettere sul piatto della bilancia quel carattere mostrato sette giorni fa quando è riuscita a ribaltare la partita con Catania nonostante il doppio svantaggio. Non c’è da guardare la classifica e lasciarsi condizionare dal fatto che i calabresi non hanno fatto punti dopo le partite con Acicastello, Aversa e Prata.

La diagonale principale del Palmi dovrebbe esser composta da Sperotto-Sala, due giocatori che hanno calcato palcoscenici più esclusivi di questo campionato. A loro si aggiungono il talentuoso Lawrence, l’argentino Benavidez, l’esperto Gitto e tutto il resto del roster: questo deve sicuramente far capire ai maceratesi quanto sia importante non sottovalutare l’avversario che entrerà in campo col "coltello fra i denti" per poter iniziare a risalire la corrente.

L’esperto Carmelo Gitto, centrale del Palmi, chiede il sostegno del pubblico per superare il momento difficile. "Siamo consapevoli – dice – che dobbiamo affrontare partite difficili non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello mentale. Non ci stiamo esprimendo al nostro livello e dobbiamo uscirne il primo possibile. Per farlo, abbiamo bisogno di tutti, in particolare del pubblico, perché ci serve il loro sostegno. Cercheremo di dimostrare e di dare loro quello che meritano.