Serie A2 maschile. Atlantide, i playoff non sono un miraggio

La bella vittoria nel duello diretto con Prata di Pordenone, scaramanzia a parte, ha praticamente aperto le porte dei playoff di A2 all’Atlantide. La squadra di coach Zambonardi, in effetti, ha affiancato i friulani al quinto posto e, quando mancano ormai solo quattro giornate alla conclusione, si gode un vantaggio di undici punti sui Lupi Santa Croce che al momento occupano l’ottava posizione. Il grande traguardo degli spareggi-post season potrebbe dunque venire celebrato già domenica 3 marzo, quando i Tucani chiederanno il pass definitivo al derby in casa di Cantù in una giornata che vedrà gli inseguitori toscani ospitare Porto Viro in un’altra sfida diretta per i play off, con i veneti che non possono permettersi di perdere per non mettere in pericolo l’attuale ottavo posto.

Se a questi incontri aggiungiamo l’anticipo di domani tra Prata e Ravenna, quarta a +2 sul duo brescian-friulano, è facile comprendere che questa ventitreesima giornata della regular season di A2 può rivelarsi davvero determinante. Un autentico momento della verità che l’Atlantide è decisa ad affrontare sulla solida base della prestazione vincente e convincente che ha permesso l’aggancio a Prata in quinta posizione: "Abbiamo colto tre punti preziosissimi contro una squadra che fa della battuta e della difesa i suoi cardini di gioco. I ragazzi sono stati bravissimi a contenere il loro servizio e ad avere la pazienza di lottare su ogni palla per restare attaccati a Prata ed operare poi l’allungo decisivo.

Una vittoria sofferta perché la nostra squadra sa lottare sino alla fine. Proprio in questo senso sono sicuro che Cominetti, che è un combattente, riuscirà a recuperare. Con Prata, inoltre, abbiamo visto che Ferri sa tenere il campo molto bene".

Indicazioni che i Tucani intendono indirizzare verso il prosieguo del loro cammino, come conferma con idee molto chiare Nicola Candeli, uno dei protagonisti della bella vittoria con i friulani: "Il nostro obiettivo adesso è quello di fare più punti possibile. Vogliamo cercare di raccogliere il massimo, approfittando, magari, del calendario che, almeno sulla carta, è più tranquillo per noi". In questo senso la vittoria con Prata ha rivestito un significato ben preciso per la compagine bresciana: "Finalmente – prosegue Candeli - siamo riusciti a fare tre punti con una big alla quale, a dire il vero, nel primo set, forse, abbiamo concesso qualcosa di troppo, ma siamo stati bravi a rientrare in partita dal secondo e a concedere sempre meno". Proprio l’atteggiamento che Tiberti e compagni dovranno avere domenica in casa di un avversario ostico come Cantù.

Luca Marinoni