Serie A2 maschile. Banca Macerata, piacciono Ottaviani e Andric

Ci sono lo schiacciatore Giuseppe Ottaviani e l’opposto croato Leo Andric nel mirino del Volley Banca Macerata che sta battendo anche altre piste per ben figurare nel campionato di A2 di volley maschile. Come schiacciatore piace Ottaviani, classe 1991, che nelle ultime stagioni ha giocato a Cantù (A2), in precedenza a Siena (A2), Castellana Grotte (A2), Ortona (/A2) e Spoleto (A2). È un giocatore che conosce molto bene la categoria e che potrà garantire quell’esperienza necessaria in un campionato nuovo. Nel reparto ci sarà il bulgaro Samuil Valchinov che il dg Italo Vullo ha individuato come un rinforzo ideale e la trattativa è a buon punto, se non addirittura conclusa, anche se dal club non trapela nulla. L’altro schiacciatore sarà molto probabilmente Stefano Ferri per il quale si può parlare di ritorno avendo giocato a Macerata dal 2020 al 2022, è reduce dalla stagione a Brescia e prima a Fano. Niente da fare per Claudio Cattaneo, sullo schiacciatore reduce dall’ottima stagione a Grottazzolina è molto forte l’interesse di Siena. L’opposto Andric è il giocatore che nei piani del club dovrebbe sostituire Nicolò Casaro che giocherà a Castellana Grotte. Il croato classe 1994 vanta un’esperienza in Italia, per la precisione a Cuneo, poi ha giocato soprattutto all’estero, nelle ultime stagioni è stato in Corea e Russia. Il palleggiatore sarà il confermato Sebastiano Marsili, al centro sono rimasti Gabriele Sanfilippo e Bara Fall. L’altro confermato è il libero Simone Gabbanelli che si prepara a vivere l’ottava esperienza in biancorosso.

Ha molte richieste in A3 Enrico Lazzaretto, lo schiacciatore protagonista con la Volley Banca Macerata potrebbe anche rimanere in A2 avendo ricevuto alcune proposte da club di questa categoria.