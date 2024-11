Serie A2 maschile. I Tucani spiccano il volo. Zambonardi si carica:: "È la direzione giusta»

Dopo il convincente successo colto a Fano che le ha permesso di salire a respirare l’aria frizzante delle prime posizioni, l’Atlantide tornerà in campo per la settima giornata di A2 nel posticipo di martedì 12. Alle 20 al “San Filippo“ contro il fanalino di coda Palmi per un’occasione che i Tucani sono chiamati a sfruttare nel migliore dei modi. Per riuscire in questo intento, però, la formazione bresciana dovrà mettere in campo tutto il carattere che nel finale è valso il prezioso successo in terra marchigiana: "I risultati che stanno maturando – è l’analisi di coach Roberto Zambonardi – confermano che bisogna stare sempre pronti e non mollare la tensione agonistica perché non ci sono match a senso unico. A Fano abbiamo ottenuto una vittoria di tecnica e di carattere. Dobbiamo proseguire in questa direzione". Anche per non correre il rischio di compiere passi falsi, l’Atlantide ha già cominciato il tam tam per invitare i tifosi bresciani a riempire il palazzetto di via Bazoli e sostenere a dovere capitan Tiberti (nella foto) e compagni in una gara che può rappresentare una sorta di esame di maturità. Palmi nell’ultima partita disputata ha tenuto validamente testa alla capolista Ravenna. Un proposito che i Tucani, con grinta, compattezza e grande concentrazione sono chiamati a cancellare per spiccare il definitivo volo verso l’alto.

Luca Marinoni