Serie A2 maschile. L’Atlantide abbandona il primato. Zambonardi: "Troppo fallosi»

Il big-match a Prata ha fatto perdere il primato in Serie A2 all’Atlantide. La sconfitta in provincia di Pordenone ha portato i Tucani al secondo posto, lasciando Ravenna da sola al comando. I biancazzurri sono comunque decisi a ripartire subito e in tal senso l’attenzione è già rivolta verso il match che domenica 26 porterà Fano al San Filippo. Per non sbagliare questo appuntamento, la formazione bresciana cercherà di capire cosa non ha funzionato in Friuli e la spiegazione giunge da coach Zambonardi: "Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. Prata è un’ottima squadra e il suo campo è sempre molto caldo. Noi, purtroppo, siamo stati troppo fallosi ed anche nervosi. Questo ci ha impedito di fare il gioco consueto e solo a tratti siamo riusciti a mostrare il nostro valore". Una battuta a vuoto, è proprio il caso di dirlo, dato che il servizio è uno dei fondamentali migliori dei bresciani e anche uno di quelli che a Prato non hanno funzionato a dovere.

Luca Marinoni