Serie A2 maschile: Smartsystem Essence Hotels in casa. Compagnoni chiama la Virtus contro Palmi:: "Scontro diretto, servono cinismo e pressione»

Dopo due gare in esterna, torna tra le mura amiche la Smartsystem Essence Hotels Fano che oggi alle 16 riceve l’OmiFer Palmi, in un match che è uno scontro diretto e che la formazione di Vincenzo Mastrangelo deve assolutamente provare a vincerlo. I calabresi hanno ottenuto al momento un solo successo in campionato (3-2 su Macerata), a fronte di sette sconfitte e per loro la sfida di Fano è una sorta di ultima spiaggia: "Palmi arriva a questo appuntamento dopo una serie di sconfitte – afferma il centrale Federico Compagnoni – non sono riusciti a fare tanti punti in questa fase della stagione ma nelle ultime settimane hanno modificato l’organico con l’arrivo del nuovo allenatore e del nuovo palleggiatore". Fano dovrà affrontare la gara con il giusto approccio: "Assolutamente dovremo avere un atteggiamento risoluto – afferma Compagnoni –: cattiveria agonistica prima di tutto e dovremo essere anche più cinici, condizioni che a Porto Viro non ci sono state. Dovremo mettere pressione in battuta, un fondamentale che in questa categoria fa la differenza. E poi giochiamo in casa, un fattore per noi fondamentale".

La cura Jorge Canestracci, nuovo tecnico del Palmi, non ha dato per ora i frutti sperati, ma dalla trasferta di Fano in poi l’allenatore argentino potrà affidarsi all’esperienza di Matteo Paris, palleggiatore, tesserato da poco e vecchia conoscenza dei fanesi per averlo affrontato già con Pineto in A3. Paris, che ha sostituito Sperotto approdato a Lagonegro, innescherà le bocche da fuoco Sala e Benavidez mentre Corrado, Gitto e Maccarone tornano nel campo marchigiano dopo il successo in Coppa Italia della passata stagione. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per godersi un bel match. La Virtus ha tutte le carte per riscattarsi dallo stop doloroso dello scorso turno in trasferta a Porto Viro.

b. t.