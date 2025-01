Serie A2 maschile, Smartsystem Essence Hotels Fano domani alle 18 a Cuneo. Klobucar alla Virtus: "Abbiamo fame di punti»

Lunga trasferta per la Smartsystem Essence Hotels Fano che domenica 12 gennaio alle ore 18 sarà impegnata sul campo della Ma Acqua San Bernardo Cuneo. I fanesi cercano il riscatto dopo lo stop interno contro Cantù anche se la sfida in terra piemontese non si presenta tra le più semplici: "Affronteremo un lungo viaggio ed una squadra ben attrezzata – afferma lo sloveno Jan Klobucar che contro Cantù è entrato per sostituire Roberti infortunato –, all’andata riuscimmo a prevalere al quinto set, puntiamo a fare bene e tornare a casa con un risultato positivo".

La sconfitta con Cantù ha interrotto la striscia di gare a punti dei fanesi con l’obiettivo salvezza ancora da conquistare: "Dobbiamo conquistare altri punti per la tranquillità definitiva – continua lo schiacciatore virtussino –, sono assolutamente fiducioso ma bisogna lavorare bene per raggiungere questo traguardo". I cuneesi di Battocchio si presenteranno con il medesimo sestetto dell’andata (Sottile-Brignach, Allik-Sette, Codarin-Volpato, Cavaccini Libero) e vorranno far valere il fattore campo. I piemontesi, dopo le due sconfitte patite contro Brescia e Cantù, hanno reagito nel migliore dei modi andando nell’ultimo turno ad espugnare Porto Viro. Con il successo in terra veneta Sottile e compagni hanno raggiunto i 27 punti in classifica piazzandosi in sesta posizione, in piena zona playoff. Rocambolesca la partita di andata con la Ma Acqua San Bernardo avanti 2 a 1 e ad un passo dal successo pieno, poi i fanesi riuscirono a rimontare e portare la sfida al tie-break conquistando alla fine i due punti in palio. Dopo 16 giornate i biancorossi sono decimi con 22 punti, Cuneo invece è sesta a quota 27. Bisognerà anche capire se Roberti è recuperato pienamente dalla distorsione alla caviglia. L’attaccante fanese è fondamentale nell’economia della squadra. Contro Cantù domenica scorsa ha provato a giocare ma non essendo a posto coach Mastrangelo ha preferito sostituirlo. Poi ha riprovato a buttarlo in campo quando la gara era diventata in salita, ma l’azzurro 2004 pur stringendo i denti non è riuscito ad esprimersi come sa fare.

Anche il regista e capitano Coscione non è al top. Quindi la Virtus a Cuneo dovrà fare i conti anche con le condizioni fisiche di due pilastri della compagine. Sarà importante contro la San Bernardo il rendimento di Marks che ancora non è costante come invece si aspetta la società che punta su di lui quando la palla scotta. Il gruppo biancorosso comunque si può avvalere di buone individualità che non si tirano mai indietro, uno su tutti Merlo che risponde sempre presente.

b. t.