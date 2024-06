Serie A2. Pozzebon: "Banca Macerata è il club ideale»

"È una grande soddisfazione essere stato chiamato dal Volley Banca Macerata". Luca Pozzebon, palleggiatore del 2005 cresciuto nel Treviso, è uno dei volti nuovi della squadra, dove è stato confermato Sebastiano Marsili, e che si sta preparando per la prima stagione in A2 conquistata lo scorso anno al termine di un’annata impeccabile. "Arrivo – aggiunge – in un club che negli anni ha saputo costruire una base solida e lo conferma la promozione conquistata nella passata stagione. Poi Macerata è sempre molto attenta alla crescita dei giovani, è uno degli aspetti che mi ha convinto ad accettare la chiamata biancorossa; qui ritengo che mi sarà data la possibilità di svilupparmi come atleta ma anche come persona". Per Pozzebon si tratta della prima esperienza di club lontano dal Veneto: originario di Montebelluna, è cresciuto sportivamente nel Volley Treviso. "Abbiamo portato a Macerata – dice Italo Vullo, direttore generale del Volley Banca Macerata – un ragazzo di sicuro talento, che arriva da una delle società più valide in Italia per il lavoro condotto nel settore giovanile. È un ragazzo che vanta già diverse convocazioni con la nazionale e potrà essere molto utile nel corso della stagione".

Infatti Pozzebon si è messo in mostra anche in azzurro dove è stato poi tra i protagonisti dell’Europeo Under 18 vinto contro la Francia nel 2022; mentre lo scorso anno ha conquistato la medaglia d’argento all’European Youth Olympic Festival e disputato i Mondiali Under 19 in Argentina.

La squadra è stata affidata di nuovo a coach Maurizio Castellano che ha guidato nella passata stagione il club in A2. Sono stati confermati il libero Simone Gabbanelli, i centrali Fara Ball e Gabriele Sanfilippo, il palleggiatore Marsili.