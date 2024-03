Serie A3 maschile Coppa Italia, oggi alle 17 contro Mantova. Semifinale di fuoco. La Virtus ci prova

Per la Smartsystem Fano è tempo di final four di Coppa Italia di serie A3. Dopo la strabiliante prestazione nel derby contro Macerata, i virtussini affronteranno un altro appuntamento cruciale della stagione: la fase finale di Coppa Italia. Oggi alle 17 al Palas Allende i fanesi giocheranno la prima semifinale contro il Gabbiano Mantova, leader indiscussa in campionato del girone bianco dall’alto dei sui 52 punti, frutto di ben 18 vittorie e solo 3 sconfitte (l’ultima nell’infrasettimanale per 0-3 in casa contro Motta di Livenza). E’ una partita secca, da dentro o fuori, che i marchigiani disputeranno dopo l’ottima prestazione in campionato contro Macerata anche se il Gabbiano, che fa della compattezza del gruppo l’arma migliore, non appare tra gli avversari più semplici da affrontare. I lombardi, ormai lanciati verso la finale promozione per la serie A2, potranno schierare il loro sestetto tipo con i recuperi dello schiacciatore Parolari e dell’opposto Novello, ex Belluno, già affrontato da Fano la scorsa stagione nel girone bianco.

A completare il sestetto ci sarà l’altro schiacciatore Yordanov (bulgaro come Dimitrov), il palleggiatore Martinelli, i centrali Miselli e Ferrari (ex Portomaggiore) ed il libero Catellani. Buona parte del roster proviene dalla serie B. Anche la Smartsystem arriva a questo appuntamento al top della forma: le tre vittorie in campionato contro tre delle prime sei squadre in classifica ha galvanizzato l’ambiente fanese. La vincente di Mantova-Fano giocherà poi la finale sempre al Palas Allende domani alle 18 contro la vincente di Monge Gerbaudo Savigliano e OmiFer Palmi che giocheranno sempre oggi ma alle 19,30. "Grazie alla Lega Pallavolo Serie A per l’ennesima possibilità che ci ha dato, ma ce lo meritiamo – dice il presidente della Virtus Emidio Cennerilli –. Ci aspettiamo tanta gente, è una festa dello sport e dell’ospitalità".

b.t.