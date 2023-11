Serie A3 maschile, domani alle 18 la prima in casa con Casarano. Due turni per lanciare la Virtus in orbita

Domani si torna a casa, al Palas Allende dove nessuno finora è passato. Alle 18 arriva Casarano. Smartsystem viene dal primo stop stagionale, rimediato a Sorrento in una partita dove i fanesi non hanno brillato in nessun reparto, regalando il successo ai locali. Dunque davanti al suo pubblico la Virtus cerca il riscatto. Imporsi domani significherebbe tornare in carreggiata e soprattutto sfruttare il doppio turno tra le mura amiche. Domenica prossima si gioca ancora sul campo fanese, dove sarà ospitato Lagonegro. L’avversario di domani è però da prendere con le pinze. Casarano, dopo tre sconfitte consecutive, ha inanellato due successi su altrettanti match: "Gara da non prendere assolutamente sottogamba – afferma il veneto Pietro Merlo – in settimana abbiamo lavorato sulle problematiche emerse in Campania, dobbiamo assolutamente evitare altri scivoloni". Del resto i pugliesi sono una brutta bestia per gli uomini del presidente Cennerilli. Leo Shoes l’anno scorso in semifinale play off ha eliminato i virtussini dalla corsa alla promozione. Quest’anno però la formazione di Licchelli è stata parecchio rinnovata: Leonardo Lugli è il nuovo opposto mentre a banda giocheranno Simone Baldari (ex Pineto) ed il bulgaro Simeon Topuzliev. Ultima vittima dei pugliesi è stato quel Napoli (3-0). Merlo mette in guardia i suoi compagni di squadra: "La sconfitta di Sorrento ci ha insegnato che appena hai un calo e non giochi su certi livelli, gli avversari ti puniscono". Una Smartsystem si presenterà al completo, con il recupero anche di qualche acciaccato. Sarebbe bello tornare a macinare punti davanti a un Palas Allende pieno. Coach Paolo Tofoli dopo la caduta sorrentina era stato molto severo nel suo giudizio. L’ex regista azzurro conosce bene i pregi del suo gruppo e sa che la vera Virtus è un’altra.

b.t.