Serie a3 maschile. Ermgroup San Giustino sfiora il colpaccio a Palmi

OMIFER PALMI

3

ERMGROUP SAN GIUSTINO

2

(25-23, 25-22, 17-25, 18-25, 15-13) PALMI: Stabrawa 28, Corrado 19, Gitto 10, Carbone 7, Cottarelli 4, Maccarone 1, Donati (L), Rau 3, Russo 1, Iovieno. N.E. – Pellegrino, Amato. All. Giancarlo D’Amico.

SAN GIUSTINO: Cappelletti 28, Wawrzynczyk 13, Skuodis 10, Quarta 10, Bragatto 4, Biffi 3, Marra (L1), Stoppelli 3, Troiani, Cozzolino, Cioffi. N.E. – Ricci, Silvestrelli (L2). All. Marco Bartolini.

Arbitri: Antonio Mazzarà (PA) Denise Galletti (MN).

OMIFER (b.s. 20, v. 5, muri 14, errori 17). ERMGROUP (b.s. 16, v. 14, muri 8, errori 11).

PALMI (RC) – Sfuma l’impresa in serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino che si blocca sul più bello. Gli altotiberini avevano rimontato due set alla Omifer Palmi ma sul 10-13 del tie-break hanno spento la luce. La gara comincia con gli ospiti che vanno sotto (11-5), ma riesco a rimettere in asse il punteggio (13-13), si procede ad elastico e allo sprint sono i calabresi ad imporsi. Alla ripresa i padroni di casa conducono (9-5), anche stavolta i biancoazzurri annullano il gap (14-14), nel momento decisivo i locali scappano e rincarano la dose. Il terzo frangente di gioco vede gli umbri avanti (5-8). Cappelletti dilaga e il divario si acuisce (13-21). Con Troiani alla battuta le distanze sono accorciate. Quarto periodo che inizia bene ma il margine di due punti viene ripreso (9-9). Si avanza a braccetto per un po’ ma i sangiustinesi sbloccano con Wawrzynczyk e prendono il pallino in mano (16-21). Sentenza rimandata. Al tie-break umbri avanti (10-13). Il braccio trema e Palmi sorpassa e chiude. A.A.