Serie A3 maschile. La Virtus a Marcianise per mantenere il ritmo

Rush finale per la Smartsystem Fano, serie A3, che, a due giornate dal termine, è ancora in lotta per il secondo posto e vuole trovare la miglior posizione in chiave playoff. I virtussini, dopo aver osservato il turno di riposo, si recheranno a Marcianise domani alle 18.30 con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio e attendere buone nuove dagli altri campi. Smaltita l’amarezza per la sconfitta in finale di Coppa Italia, i ragazzi di coach Mastrangelo affronteranno un avversario già retrocesso, ma pronto a chiudere in maniera degna la stagione fra le mura amiche. I campani hanno diciotto punti, frutto di sei vittorie (di cui cinque al tie-break) e sedici sconfitte (di cui cinque al quinto set), ma sul groppone pesano le ben dieci sconfitte per 3 a 0.

A guidare il team casertano c’è da febbraio il tecnico Rossano il quale cercherà di affidarsi ai suoi uomini migliori per imbrigliare il gioco fanese: Mirco Dalmonte, lo sloveno Drobnic e l’opposto mancino Ismael Princi che proprio all’andata a Fano fece il suo esordio. Viste le difficoltà incontrate in trasferta durante l’intera stagione, la Smartsystem dovrà scendere in campo per dare il massimo e confermare i progressi visti nell’ultimo mese di gare. Se si eccettuano le partite di Lagonegro in campionato e Palmi in Coppa Italia, in cui comunque i fanesi se la sono giocata fino in fondo, spiccano prepotentemente le gare vinte contro Modica, Macerata e Mantova in cui i virtussini sono riusciti a tirar fuori la grinta e determinazione giuste per avere la meglio sugli avversari. Tre punti a Marcianise sarebbero fondamentali in vista dello scontro diretto contro San Giustino nell’ultima gara casalinga della stagione regolare.

b.t.