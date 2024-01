Serie A3 maschile. La Virtus con Sabaudia. Mastrangelo: "Ci siamo»

La nuova era Vincenzo Mastrangelo è iniziata bene. Il nuovo coach della Smartsystem ci ha tenuto a ringraziare il suo predecessore, Paolo Tofoli, che ha lasciato la squadra al secondo posto della serie A3. Come si sta trovando a Fano? "Mi sto trovando molto bene sia con la società che con il gruppo squadra". Che squadra ha trovato? "Sicuramente una buona squadra, giovane, che ha tantissimi margini di miglioramento sia individuale che di gruppo. Lavoriamo per migliorare gli automatismi in entrambe le fasi della pallavolo: fase servizio e fase ricezione". Ai giocatori il nuovo coach ha detto di essere venuto"perché ho visto il potenziale in loro per fare bene e per mettere tutta la mia esperienza e personalità al loro servizio". Quanto alla gara di oggi alle 18 a Sabaudia, il coach dice: "Abbiamo curato soprattutto la nostra fase servizio adeguandola agli avversari. Sarà una partita difficile. Sabaudia é in un ottimo momento e dovremo giocare bene per portare a casa un risultato positivo".

Il pubblico fanese. Mastrangelo afferma: "Lo ricordavo caldo e presente, ed ho trovato tutto questo nella partita contro Bari. Spero di instaurare con lori un bel rapporto fatto di stima". Una trasferta, quella di oggi, che evoca vecchi ricordi legati alla stagione della promozione dalla B alla serie A3 (anno 2018-19) e alle sfide infinite in Coppa Italia che diedero ai virtussini il pass per la final four di Porto Viro. A distanza di cinque anni Sabaudia e Fano si riaffrontano in terra laziale con obiettivi diversi: i laziali, che nelle ultime cinque gare hanno conquistato nove punti (2 vittorie da tre punti e 3 sconfitte al tie break), hanno cambiato da dicembre la guida tecnica affidando la panchina ad Aniello Mosca. Il successo con Bari (3-0) e la vittoria a Palmi hanno dato carica all’ambiente romano e pertanto per i biancorossi il match non sarà semplice.

b.t.