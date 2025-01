Serie b maschile. L’anno inizia bene anche per Falconara

bellaria

1

falconara

3

PARZIALI: 26-28, 25-20, 23-25, 23-25

Arbitri: Rapparini e Pentassuglia

Inizio del 2025 buono per Falconara che torna alla vittoria. La formazione di coach Persico non poteva continuare a sbagliare anche se deve soffrire per avere la meglio dell’ultima in classifica. Soprattutto nel primo set i marchigiani devono ricorrere ai vantaggi per esultare. Una vittoria che fa un po’ deconcentrare gli ospiti che cedono ai locali il secondo set. Dal terzo parziale Silvestrelli prende per mano la squadra con Falconara che si aggiudica terza e quarta frazione conquistando tre punti che sono una bella boccata d’ossigeno per la classifica dei biancoverdi. Obiettivo centrato per Falconara contro l’ultima in classifica, ancora senza nessun punto, aggiudicandosi così il primo scontro diretto per la salvezza. il prossimo è in programma in questo fine settimana quando al PalaBadiali Falconara affronterà San Severino.