Serie b maschile. Sorpresa Castelferretti. Capolista al tappeto

castelferretti

3

sir umbria

2

PARZIALI: 20-25, 25-16, 25-23, 21-25, 15-12

SABINI CASTELFERRETTI: Violini, Bizzarri, Giaccaglia (K), Gaggiotti, Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pettinari G., Pieroni, Licitra, Freddi, Toccacieli, Marchetti (L1), Farinelli (L2). All. Silvestrini.

SIR ITS UMBRIA ACADEMY: Tesone, Bucciarelli, Lucarelli, Fiori, grassi, Bruno, Severini, Modugno, Fossa, Diogini, Pellicori, Canilla (L1), Vagnetti (L2). All. Ferraro - Monopoli.

ARBITRI: Armellani - Vannini

Gran colpo della Sabini che piega al tiebrak la capolista Sir Umbria. Tanti tifosi ed entusiasmo al PalaLiuti per trascinare Castelferretti all’impresa contro gli umbri neopromossi, ma protagonisti in estate di un mercato di primo ordine. Dopo aver perso il primo set Castelferretti si aggiudica secondo e terzo parziale, ma non riesce a centrare l’impresa da tre punti. Giaccaglia e compagni ne conquistano comunque due grazie a un servizio efficace e a un buon cambio-palla.