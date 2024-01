Si torna in campo per la SuperLega

La SuperLega re-incombe. Sarà una Epifania in campo per la Lube e non può che essere un aspetto positivo, un aiuto per non ripensare troppo all’eliminazione subita in Coppa Italia. I vice campioni d’Italia domani alle 18 riceveranno all’Eurosuole Forum la Pallavolo Padova per la seconda giornata di ritorno, ovviamente prima gara casalinga del nuovo anno. Sulla carta un incontro agevole perché i patavini sono terz’ultimi in classifica con 10 punti assieme a Cisterna, una lunghezza avanti Taranto e 6 in più del fanalino di coda Catania. Il team di Cuttini è reduce da quattro sconfitte consecutive, patite comunque contro squadre ben più forti come Perugia, Monza, Trento e Piacenza. Gli ospiti battagliano per restare in SuperLega, obiettivo sempre centrato in questi anni costruendo organici composti da talenti del vivaio o del territorio (tra questi pure Bottolo). Proprio in queste ore ha ufficializzato l’ingaggio di Tommaso Stefani, schiacciatore 22enne che veniva ritenuto uno dei migliori prospetti italiani (oro con la Nazionale ai Mondiali Under21) ma poi infortunatosi seriamente alla spalla a Taranto tanto da saltare buona parte della scorsa stagione.

A proposito di rivali salvezza, la Farmitalia Catania inizierà il 2024 con un nuovo allenatore. Dopo Waldo Kantor (sollevato dall’incarico a pochi giorni dal via del campionato) e Cesar Douglas Silva, il club etneo prosegue con il vice Giuseppe Bua. Avrà il durissimo compito di tentare di evitare una retrocessione che, al momento, appare inevitabile per una squadra che ha ottenuto appena una vittoria. Domenica avrà subito un battesimo tremendo, alle 20 scontro diretto a Cisterna.

Tornando ai quarti di Coppa Italia, Milano ha fatto uno sgambetto pure stavolta, violando 2-3 Piacenza ed estromettendo la formazione che deteneva il trofeo. Ok invece Trento, secco 3-0 su Verona.

an. sc.