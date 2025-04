Simone Giannelli: "Gara4 contro Civitanova sarà ancora più difficile"

Simone Giannelli, il capitano della Sir e regista della Nazionale, è intervenuto in una nota ufficiale del club umbro con queste considerazioni. "Sono partite che si decidono per dettagli, in questo caso due palloni: sono quei palloni lì che dobbiamo cercare di amministrare meglio. In gara3 siamo arrivati al tie-break e questa è già una cosa buona: non dobbiamo darlo per scontato perché per arrivarci significa che abbiamo fatto due buoni set, c’è da capire i set dove abbiamo perso e cosa abbiamo fatto che ci ha penalizzato. Ad esempio nel primo set c’è stato quell’ingresso pazzesco di Poriya (3 ace e un turno in battuta infinito che ha ribaltato il parziale ndc) che ci ha fatto male, è stato molto bravo lui. Semplicemente c’è da andare e fare il nostro gioco, quello che mi è piaciuto di gara3 è stata la tenacia e la voglia di combattere che abbiamo avuto. Non è bastato, ma questo aspetto è qualcosa che bisogna portare sempre in tutte le gare. Noi abbiamo fatto un’impresa a vincere in casa loro e loro hanno fatto un’impresa a vincere a casa nostra, quindi non mi aspetto che gara4 sia una partita facile anzi, mi aspetto che sarà una partita ancora più difficile di gara2. Civitanova – conclude Giannelli, dalla stagione 2021-2022 a Perugia – è una squadra e una società che è abituata a giocare queste partite, quindi noi andremo per non mollare e per combattere".

Andrea Scoppa