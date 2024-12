Sir, attenzione a Padova. Lorenzetti va con Herrera

di Alberto AgliettiPERUGIATorna la Superlega maschile e la Sir Susa Vim Perugia oggi alle ore 18 ospita al palasport di Pian di Massiano una delle tre formazioni capace in questa stagione di portare al quinto set i campioni d’Italia, logico pertanto avere la massima attenzione. Forte del suo nono posto la giovane Sonepar Padova cercherà di ripetere la bella prestazione d’andata, provando a mettere in difficoltà la titolata nemica. Messa da parte per ora la champions league l’allenatore Angelo Lorenzetti potrebbe ritornare a schierare nel sestetto qualche elemento dei meno spremuti. Tra i bianconeri in cerca di vetrina ci sono l’opposto cubano Jesus Herrera (nella foto) e lo schiacciatore Nicola Cianciotta, pronti a raccogliere il guanto di sfida. Gli ospiti diretti da coach Jacopo Cuttini sanno di non avere nulla da perdere e giocheranno al massimo delle loro possibilità. Tra i veneti le attenzioni maggiori saranno riservate allo schiacciatore Luca Porro abile in attacco e al centrale Fabian Plak che è lo specialista del muro. I precedenti in archivio sono ventotto e parlano di ventiquattro vittorie perugine, contro le quattro degli avversari. Nutrita la pattuglia di ex nella gara, tra i locali c’è Alessandro Toscani, i due giocatori che tornano da avversari sono il regista Francesco Zoppellari e il martello Yuki Ishikawa, il terzo è l’allenatore Angelo Lorenzetti. Le immagini della partita saranno trasmesse in diretta tramite lo streaming su volleyballworld.tv che è l’emittente ufficiale della Lega Pallavolo e dalla piattaforma sportiva specializzata Dazn. Arbitri: Santoro (VA) e Simbari (MI).

Perugia: Giannelli -Ben Tara, Solé - Loser, Semeniuk - Plotnytskyi, Colaci (L).Padova: Falaschi - Masulovic, Crosato - Plak, Sedlacek - Porro, Diez (L).