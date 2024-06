Sir, innesto nello staff tecnico. Arriva lo scoutman Bandini

La Sir Susa Vim Perugia continua a definire l’organico della prossima stagione pensando allo staff tecnico. Ad arrivare in qualità di esperto delle statistiche è Patrick Bandini che rivela alcuni retroscena sul contatto con il club bianconero campione d’Italia: "Devo dire che non mi aspettavo questa chiamata. Ma chiaramente sono stato fin dalla prima telefonata subito molto contento ed entusiasta. Mi sono precipitato a Perugia il giorno stesso per il colloquio ed in realtà è stata una trattativa decisamente veloce. Quando ti chiama Perugia che è una delle squadre più forti del mondo e puoi lavorare con Angelo Lorenzetti che è uno degli allenatori migliori al mondo si crea una combo perfetta. Con il tecnico ho chiacchierato nel suo ufficio, ci siamo conosciuti, ho raccontato la mia storia sportiva e non. Le sue richieste erano in linea con quello che avevo in mente io per il ruolo di scoutman che vedo come un membro attivo dello staff e ruolo nel quale la parte di analisi dati è uno studio vero e proprio. Ho avuto anche il primo impatto con il palasport ed è stato un grande colpo d’occhio, l’ho trovato molto attrezzato ed organizzato. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con tutto lo staff, ho ottime aspettative, sono qui per lavorare e per migliorare". Nato a Ravenna, trentuno anni il prossimo 23 giugno, ha già tanta esperienza alle spalle.