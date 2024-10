Sir Perugia al comando. Successo in rimonta nella tana di Trento. Plotnytskyi tra i migliori

ITAS TRENTINO

(25-19, 22-25, 24-26, 19-25)

: Michieletto 18, Garcia Fernandez 16, Lavia 12, Resende Gualberto 9, Kozamernik 6, Sbertoli 2, Laurenzano (L1), Rychlicki 2, Bristot, Acquarone. N.E. – Pesaresi, Pellacani, Magalini, Sandu (L2). All. Fabio Soli.

PERUGIA: Plotnytskyi 28, Ben Tara 21, Loser 5, Semeniuk 2, Russo 2, Zoppellari, Colaci (L1), Ishikawa 15, Herrera, Cianciotta. N.E. – Giannelli, Candellaro, Solé, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Armando Simbari (BR) e Mauro Carlo Goitre (TO). ITAS (b.s. 12, v. 1, muri 12, errori 10). SIR (b.s. 19, v. 9, muri 10, errori 6).

Stupisce e vince la Sir Susa Vim Perugia che sbanca uno dei campi più ostici. I block-devils hanno moltiplicato gli sforzi e battuto a domicilio una Itas Trentino che era partita bene ma con il passare del tempo si è smarrita. Tornano in testa alla classifica i block-devils che sfruttano anche la frenata di Piacenza. La risorsa infinita si chiama Oleh Plotnytskyi, migliore in campo con 28 punti di cui 3 muri e 4 ace. Ottima la prova del libero Massimo Colaci che ha difeso davvero l’impossibile. Nel primo partono fortissimo i padroni di casa (25-19). Si riprende con le formazioni che hanno terminato in precedenza e l’equilibrio è notevole con Michieletto e Ben Tara particolarmente ispirati che si scambiano colpi potentissimi (15-15). A sbloccare è Plotnytskyi che trova con i suoi guizzi in attacco il break che porta avanti gli ospiti di qualche lunghezza (16-19). Malgrado i tentativi di rimonta il margine è mantenuto e l’ace di Ben Tara significa pareggio. Terza frazione che registra sorpassi e controsorpassi ma il punteggio resta in bilico a lungo (11-11). Qui il solito Michieletto trova l’accelerazione che fa guadagnare quattro punti (17-13). È ancora Plotnytskyi in battuta a cambiare marcia, tre ace mettono la freccia (17-18). Si lotta spalla a spalla sino a che Russo guadagna due palle-set, che vengono annullate (24-24). Ai vantaggi è Plotnytskyi a procurare il due a uno. Parte bene Perugia nel quarto frangente con Plotnytskyi che riprende da dove aveva lasciato (4-7). Trento si disunisce e deve gettare nella mischia Rychlicki (7-13). L’orgoglio dell’ex riporta il fiato sul collo ma Ben Tara toglie le castagne da fuoco e Loser trova due ace consecutivi pesantissimi (14-20). Non è finita e Michieletto si fa rispettare ma il match è segnato e un suo errore chiude il match.