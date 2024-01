Sir Perugia, altra prova di forza. I Block Devils passano al Palabarton. Battuta la Vero Monza in tre set

SIR SUSA VIM

3

MINT VERO VOLLEY MONZA

0

(25-21, 25-21, 25-21) : Plotnytskyi 16, Semeniuk 14, Herrera 11, Solé 7, Resende 5, Giannelli 3, Colaci (L1), Ben Tara 2, Russo 2, Held. N.E. – Leòn, Candellaro, Ropret, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi.

MONZA: Maar 14, Takahashi 9, Szwarc 8, Galassi 3, Beretta 3, Visic, Gaggini (L1), Loeppky 9. N.E. – Comparoni, Kreling, Mujanovic, Latella. All. Massimo Eccheli e Giuseppe Ambrosio. Arbitri: Massimo Florian (TO) e Stefano Caretti (RM). SIR (b.s. 12, v. 5, muri 6, errori 5).

VERO (b.s. 11, v. 3, muri 3, errori 4).

La Superlega maschile entra nel vivo mostrando una Sir Susa Vim Perugia in gran condizione. La tredicesima giornata è stata leggermente agevolata per i block-devils, che hanno affrontato una rivale alle prese con diversi problemi influenzali che l’hanno debilitata. Ma se è vero che non era al meglio la Mint Vero Volley Monza, è altresì certo che ha cercato in ogni modo di farsi valere. A fare la differenza stavolta è stata la seconda linea, ricezione e difesa dei bianconeri hanno consentito di salvare molti palloni e dato la possibilità alla regia di Giannelli di poter impostare il gioco a piacimento. Se doveva giungere una conferma del cambio di passo cercato a lungo nelle scorse settimane, si può ben dire che lo stesso sia arrivato con un’altra prova di maturità. Al fischio d’inizio i locali si mostrano concentrati, Plotnytskyi ed Herrera vanno a segno e sbloccano (12-9). Semeniuk sale in cattedra e determina una spaccatura maggiore (20-14). I brianzoli provano a forzare al servizio ma riescono ad accorciare (22-19). Il punto dell’uno a zero lo sigla Solé. Nella seconda frazione reagisce in maniera veemente Szwarc che manda avanti gli ospiti (5-7). Giannelli si affida alle sue bande che si mostrano efficaci e rimettono in asse il punteggio, poi comincia un avanzamento gomito a gomito (15-15). Qui sono due muri si Solé a far partire gli umbri, mentre Plotnytskyi in attacco scava il solco (22-17). Loeppky entra e si fa vedere ma il raddoppio è inevitabile. Nel terzo frangente si procede a braccetto per un po’ (18-18), la palla scotta e Giannelli (mvp) trascinano al successo.