Sir Perugia, amara ’maratona’ a Milano. I Block Devils si arrendono al tie-break

ALLIANZ MILANO

3

SIR SUSA VIM PERUGIA

2

(25-27, 25-25, 21-25, 27-25, 20-18)

MILANO: Reggers 30, Ishikawa 18, Kaziyski 14, Loser 12, Vitelli 6, Porro 3, Catania (L1), Mergarejo Hernandez 2, Piano. N.E. – Dirlic, Innocenzi, Zonta, Starace, Colombo (L2.

All. Roberto Piazza e Nicola Daldello.

PERUGIA: Semeniuk 25, Ben Tara 21, Plotnytskyi 19, Resende Gualberto 14, Russo 7, Giannelli 6, Colaci (L1), Leòn 1, Solé, Held, Herrera. N.E. – Candellaro, Ropret, Toscani (L2)..

All. Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi.

Arbitri: Dominga Lot (TV) e Massimo Florian (TO).

MILANO - La semifinale dei play-off torna in equilibrio perché la Sir Susa Vim Perugia stavolta spreca l’occasione e viene castigata. La sconfitta in gara-due arriva contro una mai doma Allianz Milano che ha venduto cara la pelle ed è apparsa ancora una volta molto intraprendente. Il rammarico è relativo al solo secondo set che era stato condotto ed è stato sprecato malamente per i troppi errori concessi in un momento di black-out. Malgrado ciò i block-devils giocano la loro partita e ritrovano le prestazioni dello schiacciatore polacco Semeniuk e di quello ucraino Plotnytskyi, notizie di qualche conforto in una giornata amara. I settentrionali interrompono la serie positiva di Perugia, accorciano il ritardo nel bilancio degli scontri diretti e tengono viva la post-season. Dopo il fischio d’inizio è Semeniuk a farsi vedere, dall’altra parte Kaziyski risponde per le rime e mantiene l’equilibrio (8-8). La battuta funziona e prova a sbloccare ma due lunghezze di vantaggio non reggono ad un Ishikawa implacabile (14-14). Plotnytskyi va in battuta e con due ace consecutivi accelera guadagnando il +4 che però sul servizio di Kaziyski che fa tre punti consecutivi rimette tutto in gioco (23-23). Perugia riparte e alla terza palla-set chiude ai vantaggi. Invertiti i campi gli ospiti provano a strappare con Ben Tara (6-9). Un calo di tensione produce errori e ribalta diametralmente il punteggio (16-12). Entra Leòn ma non succede nulla, in campo anche Solé sul 21-17. Impossibile ogni rimonta. La Terza frazione che comincia con Giannelli a guidare la squadra (6-9). Dopo un sussulto locale inizia la progressione tremenda a muro che porta sul 13-19. Ben Tara è efficace e spinge sul due a uno. Nel quarto frangente di gioco è combattutissimo, le antagoniste avanzano spalla a spalla (12-12). I perugini sono sempre ad inseguire un Reggers incontenibile ma riescono a mettere il naso avanti con un muro di Semeniuk sul 22-23. Allo sprint la sentenza è rimandata. Al tie-break altalena di emozioni, poi si impone Milano 20-18. Domenica prossima gara-tre al palasport di Pian di Massiano.

Alberto Aglietti