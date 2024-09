Sir Perugia Carica Giannelli: "Giocare qui è un orgoglio"

Sono sempre meno le pause al lavoro durante questa preparazione atletica in vista degli imminenti impegni alle porte per la Sir Susa Vim Perugia. Il gruppo del Presidente Gino Sirci da ieri, con il rientro degli atleti olimpici, è ormai al completo e si prepara alternando sedute in palestra, al lavoro sul campo. Tra gli ultimi arrivati c’è Simone Giannelli questa sarà la sua quarta stagione con la maglia bianconera: "Sono già passati tre anni e iniziamo col quarto. È incredibile come il tempo passa veloce! Sono molto contento di aver concluso il mio contratto scorso e di averne aperto un altro, di aver aperto un altro ciclo perché giocare qui a Perugia è sempre un piacere e un orgoglio e quindi sono molto carico". Due mondiali per club, due supercoppe italiane, due coppe Italia e uno scudetto è il ricco bottino conquistato dall’atleta in soli tre anni con gli umbri. "I successi ce ne sono stati parecchi in questi anni e sono contento però quelli ormai sono alle spalle quindi dobbiamo cercare di pensare a quello che dobbiamo fare per tornare ad essere cacciatori di finali. La pressione la lasciamo agli altri, le responsabilità ce le prendiamo volentieri, perché vogliamo far bene e ci teniamo a Perugia, alla società, alla squadra e ai tifosi. Il tricolore ce lo siamo guadagnati l’anno scorso e sarà un piacere giocarci sopra quest’anno però quello poi non ci dà alcun vantaggio per vincere le partite, sarà sicuramente un qualcosa di diverso per noi però dobbiamo pensare ad allenarci e a capire cosa fare e come fare per poter fare una bella stagione". Grazie ai successi e al poker della scorsa stagione, Perugia quest’anno tornerà a competere per tutti gli obiettivi, champions league compresa. "Ci è mancata sicuramente, l’anno scorso siamo stati felici di quello che abbiamo fatto però ci è mancata un po’ e soprattutto ci è dispiaciuto vedere gli altri giocare e noi non poterlo fare quindi sono contento di aver raggiunto questo obiettivo perché è un obiettivo che avevamo da inizio stagione scorsa, riportare Perugia in champions league e ce l’abbiamo fatta".