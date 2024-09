Sir Perugia, che festa. Una folla di tifosi alla presentazione: "Vinceremo insieme"

Sono arrivati a due a due, a bordo delle loro nuove e fiammanti Toyota CHR plug in. Sono entrati passando sotto un autentico “tunnel umano” dei ragazzi del settore giovanile bianconero. Così i Block Devils, a quattro giorni dal via del campionato di Superlega, si sono presentati ai tifosi nel corso di una serata a dir poco spettacolare, condotta dalla nuova voce del PalaEvangelisti, Giuseppe Baratta. L’evento si è svolto presso la concessionaria Toy Motor, in via Corcianese 30 a Perugia.

Saluti istituzionali in apertura della presentazione, con Bruno Bellarosa, responsabile marketing di Toy Motor di Perugia che ha dato subito la parola al patron bianconero Gino Sirci, sul palco insieme al titolare della concessionaria Toy Motor di Perugia, Pierfranco D’Attoma. La presentazione all’interno dello showroom sancisce una nuova partnership tra il club Campione d’Italia in carica e la concessionaria. Una presentazione che quest’anno parte nel migliore dei modi, con un trofeo già conquistato prima dell’inizio della regular season. "Abbiamo cominciato benissimo e abbiamo dato una notizia: Perugia continua!", ha detto il presidente Gino Sirci definendo la vittoria della Supercoppa un importante segno di continuità di risultati, cosa non facile per una squadra che lo scorso anno ha vinto tutto.

Musica, djset e un maxischermo in cui sono state proiettate le immagini dei più bei successi raggiunti dal club hanno fatto da cornice all’evento. A salire sul palco prima di tutto lo staff tecnico e medico della squadra, guidato dal “condottiero”, coach Angelo Lorenzetti: "È un nuovo inizio non semplice – ha detto ai tifosi, presenti in massa – puntiamo sempre a salire in alto per “rovinare i piani” degli altri. Non so se siamo i più bravi, ma siamo uno staff che lavora molto!". E poi loro, i giocatori: il nuovo roster della Sir Susa Vim Perugia. "Questa presentazione è tanta roba! – ha detto capitan Giannelli – sono veramente contento si vedere cosi tanta gente. Sono stati tre anni stupendi e speriamo di continuare a regalarvi emozioni e successi". La suadra ha mostrato con orgoglio la Supercoppa, appena conquistata nella finale contro Trento.

Intanto, con un trofeo in più messo in bacheca la Sir Susa Vim Perugia si prepara all’esordio casalingo con la Rana Verona, in diretta Rai alle 17:30.