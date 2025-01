Sir Perugia da urlo, ventidue vittorie di fila: "Ora affrontiamo Trento con umiltà e serenità"

Prosegue a ritmi frenetici la corsa al comando della superlega maschile per la capolista Sir Susa Vim Perugia. I block-devils hanno incamerato il sesto tre a zero del campionato e messo a segno la ventiduesima affermazione consecutiva. Sono bastati tre set per conquistare il bottino, con il bel contributo della battuta che ha racimolato nove ace (tre per ogni set) e con una prestazione magnifica dell’attacco che ha realizzato un eloquente 70% di efficacia.

Alla fine del confronto l’opposto tunisino Wassim Ben Tara ha detto: "Per noi questa non era una partita facile, fuori casa, loro in questo momento sono chiamati a fare punti con chiunque. Giocare contro Perugia aumenta gli stimoli e poi davanti al loro pubblico che ha toccato il record di oltre tremila spettatori ci tenevano a fare bene. Prima di andare in trasferta sapevamo già che sarebbe stata una gara combattuta punto a punto, come in effetti è successo nel terzo set. Abbiamo fatto un bel lavoro nel primo e nel secondo parziale. Ci aspettavamo quello che è successo nella terza frazione, ma ciò che conta è aver tenuto duro fino alla fine ed essere ritornati a casa con tre punti preziosi per la nostra classifica".

L’allenatore Angelo Lorenzetti: "Sono arrivati tre punti da una trasferta che temevamo, bisogna essere contenti. Con Baranowicz sempre in campo la partita sarebbe stata quella del terzo set, più complicata. Lo dico senza togliere nulla a Fanizza che è un giovane che ha già fatto delle belle partite, ma stare costantemente in superlega non è facile. Da parte nostra, dal secondo set si è spento il contrattacco e per un attimo abbiamo compensato con delle belle battute. Sul cambio palla abbiamo lavorato bene, abbiamo preso qualche break a causa di qualche servizio importante da parte loro. Affronteremo in casa con Trento con umiltà e serenità".

La classifica: Perugia 41, Trento 33, Piacenza 32, Civitanova 30, Verona 27, Milano 21, Modena 15, Cisterna 15, Padova 13, Grottazzolina 12, Taranto 10, Monza 9.