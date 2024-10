Sir Perugia "Il gruppo è stato fenomenale"

L’infermeria della Sir Susa Vim Perugia continua ad essere affollata, ma la squadra continua a superare brillantemente gli ostacoli. Contro Cisterna i block-devils hanno dovuto affidarsi al palleggiatore Francesco Zoppellari, che ha detto: "All’inizio siamo partiti contratti, loro hanno forzato in battuta e ci hanno messo in difficoltà. Poi c’è stata la nostra reazione e siamo riusciti a rimettere la partita sui nostri binari, un esordio ottimo. Sono veramente contento per il gioco, devo ringraziare tutti perché nei due giorni precedenti la gara si è lavorato tanto, tutti sono stati disponibili ed è andato tutto bene. Mi sono sentito a mio agio in campo, il gruppo è stato veramente fenomenale. La prossima partita sarà una trasferta lontana ed un big-match a Trento. Questo periodo per noi è un po’ complicato dal punto di vista degli infortuni, l’allenatore ci ha chiesto di reagire e di essere presenti e penso che stavolta lo siamo stati, andiamo a Trento carichi. Contro Modena aveva giocato titolare Nicola Cianciotta, sono passi importanti che sta facendo la nostra squadra".

Queste le valutazioni dell’allenatore Angelo Lorenzetti: "Dalla supercoppa italiana in avanti stiamo sommando delle settimane un po’ complicate, quando comincia a essere la quarta o la quinta è facile che il peggioramento arrivi. Questo non significa che lo dobbiamo accettare passivamente, ma sappiamo che arriverà. Forse significherà qualche punto in meno in classifica, ma vedremo. È diverso tempo che facciamo di meno in allenamento, dobbiamo risparmiare qualche atleta e i minuti in meno che svolgiamo negli esercizi li pagheremo in partita. Sappiamo che sarà così, quello che abbiamo dobbiamo gestirlo. Alle porte c’è un match difficile con Trento che, come lo scorso anno, è partita nettamente sopra di noi con i numeri. Adesso non è il momento di recuperare, è il momento però di tirar fuori la personalità, di essere incisivi e di avere anche un pochettino di carattere in più rispetto alla partita dello scorso anno, in quell’aspetto vogliamo crescere".