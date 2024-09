Sir Perugia, l’ex Piccinelli: "Palasport emozionante"

Debutto positivo al Pala-Evangelisti per i campioni d’Italia della Sir Susa Vim Perugia; a meno di un mese dal primo impegno ufficiale della stagione, la squadra del presidente Gino Sirci è scesa in campo per un allenamento congiunto dal sapore di campionato, superando Cisterna nei quattro set disputati. Il commento dell’ex di turno Alessandro Piccinelli: "Si sono viste cose positive e cose sulle quali bisogna lavorare, dobbiamo crescere però si è trattato di un buon allenamento congiunto. È stato importante fare questa verifica perché a differenza dell’allenamento quotidiano, abbiamo iniziato ad assaporare il clima partita. Ho vissuto un susseguirsi di emozioni, tornare al palazzetto è stato molto bello così come ritrovare da avversaria Cisterna, dove mi sono trovato molto bene, i miei ex compagni con i quali abbiamo condiviso una bella stagione l’anno scorso. Nel tornare a Pian di Massiano ho rivisto alcuni miei ex compagni con i quali avevo condiviso diverse stagioni in precedenza. E poi vedere, durante un confronto non ufficiale, un palasport gremito di persone è sempre bello ed emozionante".

Al termine della prima amichevole queste sono state le parole dell’opposto Jesus Herrera: "Ci stiamo allenando per provare a ripetere tutti i successi dell’anno scorso e magari di più, perché quest’anno giochiamo anche la champions league e speriamo che riusciamo ad arrivare in fondo. Quest’anno ho lasciato la nazionale, sono a Perugia dal primo giorno della preparazione, ancora non sono al cento per cento, ma quando comincerà ufficialmente la stagione sarò pronto a dare una mano alla squadra. Per questo terzo anno consecutivo con la maglia bianconera il mio desiderio è giocare un po’ di più dell’anno scorso, sto lavorando per questo. Le mie ambizioni? Vincere tutto anche quest’anno".