Sir Perugia, Lorenzetti bacchetta la squadra: "È stata la peggior partita di questi due anni"

Dopo due giornate di superlega maschile nessuna squadra è a zero punti, ciò evidenzia quanto il livello di qualità sia sempre più vicino tra le squadre. La Sir Susa Vim Perugia dopo aver vinto faticosamente in trasferta a Padova analizza la prestazione, ancora tanti gli errori per i campioni in carica, un aspetto che preoccupa l’allenatore Angelo Lorenzetti: "Senza togliere valore a Padova, questa è stata la peggior partita di questi due anni. Gli allarmi c’erano già stati nella partita inaugurale con Verona, evidentemente non ho avuto la capacità, l’abilità di arrivare dritto al problema. Non abbiamo mai regalato così tanti palloni in attacco, l’abbiamo fatto e adesso non è che per magia la settimana prossima non accadrà più. Questi errori ce li teniamo per un po’ di tempo secondo me, altrimenti cominciamo a fare le pallette per non sbagliare e questo non è sicuramente crescere. Ci sarà qualcosa da cambiare in allenamento. Non bisogna nascondersi dietro al lavoro, il lavoro lo facciamo abbastanza, non tantissimo, abbiamo già due giocatori fuori e per qualche giocatore i salti aumentano durante l’allenamento. Ci sono situazioni che non sono critiche ma che ogni tanto ci danno dei piccoli segnali e ci dicono che bisogna stare attenti. Il lavoro non possiamo aumentarlo come volume, la qualità è discreta ma dobbiamo renderla eccellente. L’approccio alle partite deve essere più coerente a ciò che ci siamo detti". La disamina del centrale siciliano Roberto Russo: "Sapevamo che giocare nel palazzetto di Padova non era semplice e si è visto. Merito loro, ma anche un po’ di demerito nostro. Non siamo partiti con la giusta aggressività, sappiamo che loro quando sono in casa attaccano e si è visto, abbiamo colto una vittoria ma dovremo migliorare".

La classifica: Trento 6, Piacenza 6, Perugia 5, Modena 3, Milano 3, Taranto 3, Civitanova Marche 3, Verona 2, Monza 2, Padova 1, Cisterna 1, Grottazzolina 1.