Sir Perugia, notte di fuoco. Big-match con Civitanova

Stasera alle ore 20,30 in diretta televisiva su Rai Sport si gioca la sesta giornata della superlega. La Sir Susa Vim Perugia torna tra le mura amiche per difendere il primato in classifica contro la Lube Civitanova. Raggiungere Pian di Massiano non sarà uno scherzo vista la presenza di luna park e fiera. Il tecnico bianconero Angelo Lorenzetti ha messo in guardia la squadra sui pericoli esistenti in questo delicato momento. I padroni di casa potrebbero cominciare con lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi (nella foto) e col centrale Roberto Russo: "Sarà una partita difficile: dovremo essere bravi a rimanere concentrati. Loro sono una squadra ringiovanita, ma competitiva, quest’anno l’abbiamo già affrontata nel torneo di Jesi nella preparazione e già in quella occasione ci aveva dato filo da torcere. Ora hanno recuperato anche molti giocatori. Il reparto di centrali, con l’arrivo di Podrascanin, si è ulteriormente rafforzato e dovremo fare particolarmente attenzione. In cabina di regia, Boninfante sa gestire benissimo la sua squadra e Orduna come secondo sarà una garanzia in più".

Arbitri: Alessandro Cerra e Rossella Piana.

Perugia: Zoppellari – Ben Tara, Russo – Loser, Semeniuk – Plotnytskyi, Colaci (L).

Civitanova Marche: Boninfante - Lagumdzija, Podrascanin – Chinenyeze, Bottolo - Loeppky, Balaso (L).