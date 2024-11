Sir Perugia, notte di stelle. Torna la Champions league

Comincia stasera al palasport di Pian di Massiano (ore 20,30) il cammino nella champions league maschile per la Sir Sicoma Monini Perugia. Il collettivo bianconero, forte del primato in classifica nella superlega maschile, prepara la prima gara della fase a gironi che la oppone ai campioni cechi della Jihostroj Ceské Budejovice, quarti nel proprio campionato nazionale con sei vittorie e due sconfitte nelle prime otto giornate. Si gioca con diretta su Sky ed in streaming sul sito internet Eurovolley.tv e su Dazn che detengono i diritti per la coppa. Un confronto abbastanza indecifrabile per i ragazzi del tecnico Angelo Lorenzetti che dice: "Lo scorso anno in semifinale ci siamo accorti cosa vuol dire arrivare in champions league perché è cambiato il regolamento e il regolamento ti impone di giocare ogni set per vincere, quindi non puoi permetterti un approccio a qualsiasi set non ideale; l’altro aspetto è che in questa coppa, anche se ci sono squadre potenzialmente più forti delle altre, ogni squadra, anche di campionati minori, nel proprio campionato è regina, cioè è una squadra che sa vincere, sa gestire la pressione, si allena proprio per questi eventi e quando va ad affrontare una squadra sulla carta più forte, la differenza che può capitare rispetto al campionato italiano è che è tutto nuovo. Dobbiamo essere sempre attenti, il primo obiettivo è iniziare bene da subito". Probabile l’utilizzo della formazione tipo nella quale sarà prezioso come sempre l’apporto al servizio dello schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi e quello a muro del centrale Roberto Russo. Tra gli stranieri di coach Zdenek Smejkal trovano spazio alcuni degli atleti emergenti nazionali, a loro si aggiungono l’opposto cubano Alejandro Miguel Gonzàlez Rodrìguez e lo schiacciatore brasiliano Robson Rodrigues. Le prime classificate di ogni gruppo si qualificano per i quarti di finale, le seconde e la migliore terza andranno invece ai play-off. Arbitri: Ricardo Ferreira (POR) e Carlos Alberto Robles Garcia (ESP).

: Giannelli – Ben Tara, Russo – Loser, Semeniuk – Plotnytskyi, Colaci (L).

Ceské Budejovice: Emmer - Krisko, Okolic – Sedlacek, Rodrigues - Nikpoor, Kovarik (L).