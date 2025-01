Sir Perugia, obiettivo riscatto in Champions. Sirci: "L’esuberanza non dovrà mancare"

La sesta ed ultima giornata fase a gironi della champions league si disputa nel giorno di San Costanzo, il santo patrono del capoluogo regionale. Un caso fortuito che il calendario ha voluto dedicare alla Sir Sicoma Monini Perugia che disputerà stasera (ore 20,45) l’ultimo appuntamento del torneo continentale prima dei play-off. I bianconeri sono in una situazione difficile, provengono da tre sconfitte consecutive e vogliono più che mai riscattarsi per ritrovare fiducia nei propri mezzi. A fare visita ai block-devils è la Halkbank Ankara che cerca una difficile qualificazione alla fase dei play-off. In classifica i perugini si trovano in testa a 15 punti, Ankara è seconda a 9 punti, Saint Nazaire insegue a 6 punti, chiude Ceské Budéjovice senza punti. I ragazzi dell’allenatore Angelo Lorenzetti cercano di mantenere la massima concentrazione per non cedere alcun set ed arrivare nella posizione migliore della classifica avulsa che verrà elaborata per gli abbinamenti dei play-off. Tra i padroni di casa potrebbe essere dato ancora spazio al centrale argentino Sebastian Solé (nella foto) e all’opposto cubano Jesus Herrera che possono far rifiatare i compagni. I turchi del tecnico Igor Kolakovic non sembrano soffrire le lunghe trasferte europee, infatti hanno sempre vinto fuori casa. Le punte di diamante ospiti risiedono nello schiacciatore cubano Yoandy Leal, nuovo acquisto, e nell’opposto ceco Marek Sotola, tra i più incisivi all’andata. Ci sono dieci precedenti tra la squadra umbra e quella straniera, i bianconeri hanno vinto per nove volte. A parlare del difficile momento è stato il presidente Gino Sirci che ha detto: "Abbiamo perso con Verona, ci sono delle cose da correggere. Abbiamo subito quattordici muri, è chiaro che, se il muro avversario è così letale, significa che l’attacco ha le sue colpe. Credo anche che ci debba essere quella voglia di vincere che, probabilmente, non c’è stata stavolta, ci è mancata quella che io chiamo ignoranza e che è fondamentale per vincere le partite. Abbiamo vinto la supercoppa senza Plotnytskyi che in questo momento era molto in forma, lui ha avuto un piccolo guaio fisico, ma la squadra non ha giocato come suo solito. Probabilmente è mancato il suo carattere trascinante e la sua personalità, la squadra ne ha risentito a livello psicologico. L’esuberanza in champions league non dovrà mancare stasera". La gara sarà diretta da Carlos Alberto Robles Garcia (SPA) e Wojciech Maroszek (POL). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva (ore 20,45) su Sky e Dazn.

Giannelli – Herrera, Russo – Solé, Semeniuk - Hishikawa, Colaci (L).

Ankara: Ma’a – Sotola, Bidak – Matic, Kooy – Leal, Dòne (L).