Sir Perugia, ostacolo Monza. Torna la Superlega al PalaBarton. Toscani: "Contiamo sui tifosi»

Il campionato di superlega maschile continua ad essere avvincente, il tredicesimo appuntamento della massima categoria è ancora un turno interno, seconda di tre gare casalinghe consecutive per la Sir Susa Vim Perugia. Oggi pomeriggio alle ore 18,15 al palasport di Pian di Massiano, e davanti alle telecamere di Rai Sport, il confronto si propone di alzare l’asticella delle difficoltà contro la Mint Vero Volley Monza. Sono trentuno i precedenti, con ventiquattro vittorie dei bianconeri, ma nelle ultime sfide la differenza si è assottigliata moltissimo. Lo sa bene l’allenatore Angelo Lorenzetti che ha ribadito la forza dei numeri espressi sino ad ora dalle squadre migliori della massima categoria. A presentare la gara è il libero Alessandro Toscani: "Monza è un’ottima squadra e lo abbiamo visto mercoledì che ha vinto con Civitanova Marche. Gioca bene, ottima in difesa e nella fase-punto. Noi dovremo cercare di sfruttare il fattore campo e di metterli sotto pressione per provare a conquistare il risultato sapendo che avremo il supporto importante dei tifosi. Giocare a Perugia è diverso, il pubblico ci dà una carica ed una spinta incredibile, personalmente non mi sono ancora abituato, per me ogni volta è una grande emozione". Per incamerare altri punti ci sarà bisogno di fare leva sulla qualità del palleggiatore Simone Giannelli ma una parte importante dovrà essere ricoperta dal libero Massimo Colaci. I lombardi del tecnico Massimo Eccheli sono galvanizzati dal recente successo di mercoledì che ha significato la conquista delle finali di coppa Italia. Tra i brianzoli i vigilati speciali dovranno essere l’opposto canadese Arthur Szwarc ed il concreto centrale Gabriele Di Martino. In campo da ex Oleh Plotnytskyi che ha alle spalle l’esperienza monzese, mentre Beretta e Galassi vantano trascorsi in bianconero.

: Giannelli - Herrera, Solé - Resende Gualberto, Plotnytskyi - Semeniuk, Colaci (L). Monza: Kreling - Szwarc, Galassi - Di Martino, Maar - Takahashi, Gaggini (L).

Arbitri: Massimo Florian (TO) e Stefano Caretti (RM).