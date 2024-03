Sir Perugia, ribaltata Verona. I Block Devils vincono anche gara-2 e avvicinano la semifinale scudetto

RANA

(25-21, 21-25, 16-25, 15-25)

RANA : Spirito 1, Mozic 11, Grozdanov 7, Esmaeilnezhad 12, Keita 11, Zingel 3, Zanotti(L), Cortesia 1, Dzavoronok 0, D’Amico (L), Jovovic 0, Bonisoli 0, Mosca 3. N.E. All. Stoytchev.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 8, Plotnytskyi 12, Resende Gualberto 11, Ben Tara 17, Semeniuk 20, Russo 6, Toscani (L), Held 0, Leon Venero 0, Colaci (L). N.E. Candellaro, Herrera Jaime, Solé, Ropret. All. Lorenzetti.

Arbitri: Mauro Goitre (TO) e Vincenzo Carcione (RM).

Due a zero nei quarti di finale dei play-off scudetto per la Sir Susa Vim Perugia che sbanca la tana della mai doma Rana Verona. Gi scoligeri partono a spron battuto, dopo il primo set gira l’inerzia con il gioco di squadra che comincia a carburare e va in progressione fino a cogliere la vittoria. È buono l’inizio dei padroni di casa che vanno avanti con Spirito bravo a smistare la palla (9-6). Il muro di Grozdanov ha successo e il gap si amplia (14-10). Plotnytskyi prova a farsi vedere ma gli errori (saranno addirittura dieci) peggiorano la situazione (19-14). Keita smette di sprecare e firma l’uno a zero. Invertiti i campi gli ospiti sono più attenti e si avanza a stretto contatto di gomito (8-8). Semeniuk schiaccia sul pedale del gas e i veneti si scompongono (14-18). L’ingresso di Dzavoronok non serve, si torna in parità. Terza frazione di gioco subito positiva per gli umbri (3-8). Semeniuk è la marcia in più ed è sempre letale (5-14). Il muro perugino prende le misure (cinque ne banno a terra) e allunga (14-22). Un errore vale il due a uno. Quarto parziale che mette in evidenza Ben Tara (3-7). Si fa vedere Resende Gualberto che cerca lo strappo (8-13). Malgrado gli sforzi dei locali Perugia non si distrae e va a cogliere il successo che ipoteca il passaggio del turno.