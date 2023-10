Sir Perugia, stasera debutto con Catania. Coach Lorenzetti: "Subito i tre punti"

Concentrazione massima per l’esordio della Sir Susa Vim Perugia. Sarà subito un posticipo di orario per i block-devils che affrontano oggi alle ore 20 una formazione sconosciuta, matricola della categoria. Sarà da prendere con le molle la Farmaitalia Catania che approda alla massima categoria con il suo enorme carico di entusiasmo. Una gara che certamente incuriosisce i block-devils ansiosi di scendere in campo ma senza ancora avere la miglior intesa. I campioni del mondo in carica sono ancora una volta tra i favoriti dagli addetti ai lavori, ma restano coi piedi per terra. Il tecnico Angelo Lorenzetti inquadra la gara: "Catania è una squadra che ha avuto poco tempo per essere assemblata ma ha lavorato molto bene. Ha un palleggiatore come Orduna che garantisce una buona fase cambio-palla. I siciliani sanno che nelle prime giornate ci possono scappare delle sorprese, noi dovremo scendere in campo con attenzione e dovremo cercare di conquistare subito i punti che servono alla classifica. Domenica sarà difficile risparmiare qualcuno, ho già delle idee e le ho trasmesse ai ragazzi, vedremo a ridosso della gara se le mie idee saranno supportate dalla realtà. Adesso siamo concentrati su noi stessi, cerco di trasferire le mie idee sapendo che ci vorrà tempo per far assimilare tutti i concetti, questo significa che qualche volta potrebbe accadere di fare un passo meno lungo di quello che ci aspettiamo". Tra i locali uno dei più attesi è il capitano cubano Wilfredo Leòn, i riflettori saranno puntati certamente sul nuovo opposto tunisino Wassim Ben Tara (nella foto). La partita sarà trasmessa in diretta grazie al live streaming su Volleyball World Tv in modalità pay per view.

Perugia: Giannelli-Ben Tara, Solé - Resende, Leòn - Semeniuk, Colaci (L)

Catania: Orduna - Manavinezhad, Masulovic - Bossi, Randazzo - Buchegger, Cavaccini (L).

Arbitri: Giardini (VR) ed Cerra (CZ).