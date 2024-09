Sir Perugia subito da urlo. Successo pieno in Polonia

BOGDANKA LUK LUBLIN

1

SIR SUSA VIM PERUGIA

3

(23-25, 22-25, 25-23, 17-25)

LUBLIN: Sasak 18, Grozdanov 9, Tuinstra 9, McCarthy 6, Sawicki 5, Komenda, Hoss (L1) Wachnik 6, Malinowski 4, Nowakowski 3, Slotarski, Czyrek. N.E. – León, Zajac (L2).

All. Massimo Botti e Maciej Kolodziejczyk.

PERUGIA: Ben Tara 20, Semeniuk 19, Ishikawa 18, Russo 7, Loser 6, Giannelli 4, Colaci (L1), Plotnytskyi, Cianciotta. N.E. – Solé, Herrera, Candellaro, Zoppellari, Piccinelli (L2).

All. Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi.

LUK (b.s. 21, v. 5, muri 9, errori 2).

SIR (b.s. 20, v. 10, muri 7, errori 7).

LUBLIN (POL) – Successo pieno in terra polacca per la Sir Susa Vim Perugia che nella Bogdanka Volley Cup s’impone nella prima semifinale e supera i locali della Bogdanka Luk Lublin in quattro set. I padroni di casa hanno rinunciato a schierare l’attesissimo Leòn (ex di turno) ma hanno fatto a meno anche degli altri nazionali tornati da poco dalle Olimpiadi. Dall’altra parte della rete i block-devils hanno inserito tra i titolari sin dall’inizio il talentuoso giapponese Ishikawa, tenendo in panchina Plotnytskyi. Nella frazione d’apertura i bianconeri sono partiti forte ed hanno preso qualche lunghezza di vantaggio mantenendola con un Ben Tara incisivo in attacco (12-17), nel finale il gap è stato annullato (23-23), ci ha pensato un ace di Ishikawa a siglare l’uno a zero. Invertiti i campi il copione è sembrato diverso con le squadre appaiate (14-15), la fase-punto funziona e Giannelli propizia il raddoppio. Nel terzo periodo si susseguono i sorpassi ma le antagoniste arrivano in fondo a braccetto (22-22), è un errore al servizio di Russo ad accorciare le distanze. Il quarto parziale è in progressione, Semeniuk lancia granate dalla battuta e scava il solco (14-22), la vittoria non sfugge. Oggi alle ore 18 i perugini tornano in campo per misurarsi con la vincente tra Jastrzebie-Zdrój e Resovia.

Alberto Aglietti