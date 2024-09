Sir Perugia, tocca a te. La squadra di Gino Sirci a caccia della Supercoppa . Oggi sfida con Piacenza

Torna ad essere l’antipasto del campionato la competizione di supercoppa italiana, torneo che mette in palio il primo trofeo della stagione e che è riservato alle migliori quattro squadre dell’anno passato. A differenza di dodici mesi fa il periodo è diverso ma le partecipanti sono simili nell’evento programmato a Firenze per oggi e domani . Nel capoluogo toscano, nuovamente in campo neutro, si comincia a fare sul serio.

La Sir Susa Vim Perugia di coach Angelo Lorenzetti, detentrice del titolo vinto l’anno scorso, scenderà in campo per prima sfida, quella delle ore 15,30 (in diretta su Rai Sport) e se la vedrà con la sempre temibile Gas Sales Bluenergy Piacenza. Nella seconda semifinale che si disputa alle ore 18 Trento se la vedrà con Monza.

Tre le gare in programma, tutte trasmesse anche in diretta streaming su volleyballworld.tv che detiene i diritti della massima categoria. Saranno queste quattro formazioni ad infiammare le tifoserie con uno spettacolo di altissimo livello. I block-devils affidati al confermato allenatore Angelo Lorenzetti sono alla loro nona presenza ed hanno vinto cinque volte questa competizione, gli emiliani di coach Andrea Anastasi sono alla seconda partecipazione e non hanno mai messo il trofeo in bacheca.

I precedenti che riguardano le antagoniste sono dodici, i block-devils vantano dieci trionfi; mai le strade si sono incrociate in supercoppa prima d’ora. Gli scontri diretti sorridono ai bianconeri ma per passare in finale servirà di giocare bene e sbagliare poco, caratteristica che è sempre complicata nelle prime gare dell’anno.

La curiosità sul sestetto titolare è alta, ma è molto probabile che siano scelti in partenza gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk. Gli sfidanti non dovrebbero avere dubbi puntando sulla diagonale composta dal regista francese Antoine Brizard e l’opposto azzurro Yuri Romanò. Gli ex di turno sono quattro, Davide Candellaro da un lato, Gianluca Galassi Fabio Ricci e Andrea Anastasi dall’altro. Ad arbitrare gli incontri saranno designati i fischietti alla riunione tecnica.

I possibili titolari di Perugia: Giannelli ad alzare e Ben Tara opposto, Russo e Loser al centro, Plotnytskyi e Semeniuk di banda, Colaci libero.

Il probabile sestetto di Piacenza: ad alzare Brizard in diagonale a Romanò, in posto-tre Simon e Galassi, schiacciatori Kovacevic e Maar, libero Scanferla.

Intanto, è scattata la vendita libera dei biglietti per la prima giornata di campionato contro la Rana Verona, questi i prezzi dei tagliandi: Tribuna vip centrale: intero 48 euro, ridotto (4-14 anni) 29 euro. Tribuna vip laterale intero 43 euro, ridotto (4-14 anni) 26 euro. Distinti centrali e laterali intero 35 euro, ridotto (4-14 anni) 20 euro. Gradinate II° anello centrale intero 24 euro, ridotto (4-14 anni) 14 euro. Gradinate II° anello laterale e curva san marco, intero 22 euro, ridotto (4-14 anni) 12 euro. Settori A-B-C-D (“spicchi”) intero 12 euro, ridotto (4-14 anni) 8 euro.