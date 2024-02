Sir Perugia, torna il sorriso. Cisterna deve arrendersi

CISTERNA VOLLEY

1

SIR SUSA VIM PERUGIA

3

(19-25, 25-22, 22-25, 18-25)

CISTERNA: Faure 23, Ramon 10, Peric 8, Mazzone 8, Nedeljkovic 5, Baranowicz 2, Piccinelli (L1), Rossi. N.E. – Czerwinski, Giani, Finauri, Bayram, Tosti, De Santis (L2). All. Guillermo Falasca.

PERUGIA: Leòn 19, Semeniuk 18, Ben Tara 11, Russo 6, Solé 5, Ropret 2, Colaci (L1), Herrera 10, Held 2, Resende Gualberto. N.E. – Plotnytskyi, Giannelli, Candellaro, Toscani (L2). All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Armando Simbari (BR) e Stefano Caretti (RM). CIS (b.s. 20, v. 4, muri 12, errori 4). SIR (b.s. 17, v. 13, muri 10, errori 10).

CISTERNA (LT) – Torna al successo in superlega maschile la Sir Susa Vim Perugia che interrompe il momento nero. I block-devils operano il turnover, in campo capitan Leòn, Solé e Ropret. La vittoria sulla Cisterna Volley per tre a uno costituisce una bella iniezione di fiducia per lavorare più serenamente nel finale di stagione. La quattordicesima vittoria in campionato arriva nel giorno di San Valentino, un risultato positivo per gli innamorati della pallavolo ma anche per gli amanti della cabala che possono dunque scommettere sul 14. Non è stato tutto semplice, dopo lo scambio di saluti sono cominciati i fuochi d’artificio in campo, con gli ospiti che sono trascinati da Leòn che con due ace determina subito un gap (3-6). Basta un guizzo di Mazzone per tornare in parità (8-8). Bisogna attendere ancora la battuta di Leòn per ripartire (11-13). Ben Tara non si tira indietro e Ropret entra e piazza un ace (13-17). È un indemoniato Leòn (nove palle a terra) ad allargare la forbice ed il muro di Russo confeziona l’uno a zero. Invertiti i campi iniziano bene gli umbri ma tre lunghezze di vantaggio vengono annullate e ribaltate (9-6). Faure colpisce duro ma Leòn graffia il taraflex e si avanza a braccetto (20-20). Stavolta Ramon è implacabile ed i laziali impattano. Il terzo frangente sembra prendere una piega precisa per i laziali guidati egregiamente da Baranowicz (16-13). Semeniuk è il più incisivo ed opera il sorpasso (17-19). Allo sprint è un ace del neoentrato Herrera a chiudere. Quarto set con Ropret che prende il pallino in mano e lo gestisce bene (15-19). Semeniuk cresce in maniera esponenziale e mette in crisi la retroguardia dei pontini che non riescono a tenere il passo della seconda della classe. La sfida termina in quattro set e riabilita Perugia.

Alberto Aglietti