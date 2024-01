"Sir Perugia, tutto perfetto"

Superata a pieni voti anche la seconda di tre gare interne consecutive ci sono motivi di soddisfazione alla Sir Susa Vim Perugia. Certo, Monza era incompleta e debilitata da influenza, ma i block-devils hanno dimostrato che stanno crescendo. Questo il pensiero del centrale argentino Sebastian Solé: "Bella partita ed obiettivo centrato, abbiamo preso tre punti contro una squadra che ha dimostrato di essere molto buona, quindi perfetto così. Era importante l’approccio, loro hanno spinto molto, ma noi siamo stati bravi a non fargli prendere il via. Nel terzo set, poi, alcuni errori nostri e alcune battute buone loro ci hanno complicato il lavoro, ma l’importante è che siamo riusciti a risolvere positivamente. Adesso avremo due giorni liberi e poi si torna in palestra perché c’è un’altra partita importante da preparare, ci servono proprio perché siamo, siamo stanchi, ed è anche normale, ci serve staccare un attimo la testa per ricaricare le energie".

Da parte sua il coach Angelo Lorenzetti ha detto: "Diciamo che da metà del girone d’andata i ragazzi come approccio ci sono sempre stati. Questo non significa che fai sempre la tua pallavolo migliore, né che porti a casa sempre il risultato però sotto questo profilo qua mi sembra che la squadra un saltino di qualità l’abbia fatto. Parlo di approccio, che è importante quello lì, dopodiché c’è da lavorare tecnicamente sapendo che i nostri numeri sono buoni, ma gli altri li hanno un pochettino meglio".

Il libero bianconero Massimo Colaci: "Vincere da tre è stato molto importante in particolare contro una squadra molto forte, che viene un po’ sottovalutata, ma che è di grande valore come ha dimostrato anche nel quarto di finale di Coppa Italia". Aperta da ieri la prevendita per Perugia-Civitanova di domenica 14 gennaio al PalaBarton.

Alberto Aglietti