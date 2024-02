Sir Peruria-Trento ad alta quota. Russo: "Sfida tutta da vivere"

Cresce la tensione in superlega maschile per lo scontro in vetta tra le prime due forze del campionato italiano. Sebbene non ci sia in palio un obiettivo di classifica, la Sir Susa Vim Perugia è ansiosa di verificare la sua attuale condizione con la capolista Trento. È il centrale siciliano Roberto Russo a presentare la partita: "Perugia-Trento è sempre un match bello da giocare e bello da vivere. Per cui, anche se in termini di classifica non avrà influenza, ci teniamo a fare una partita importante contro un avversario di grande livello in vista degli imminenti play-off. Ci siamo preparati con cura in questa settimana, sappiamo che è in arrivo la parte più importante della stagione e vogliamo arrivarci nel migliore dei modi sotto l’aspetto tecnico e sotto il profilo mentale. Domenica ritroverò tanti amici dall’altra parte della rete e sarà un ulteriore motivo in più per far bene. Giochiamo davanti al nostro pubblico, ci sarà tantissima gente con il palazzetto al massimo della capienza e non vedo l’ora di gustarmi questo spettacolo". Sul taraflex di Pian di Massiano sfileranno il miglior schiacciatore (Michieletto, primo per punti nel ruolo, e terzo assoluto, con 336 palloni vincenti e 270 attacchi a terra) ed il miglior battitore (Semeniuk a quota 33 servizi vincenti, tallonato tra gli altri proprio da Michieletto con 31 ace). Prosegue spedita, nel frattempo, l’asta solidale sportiva ‘Together we can spike for love’ online sulla piattaforma CharityStars e promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con Athletica Vaticana. Dopo la messa online dei primi tre lotti, da martedì scorso sono a disposizione degli appassionati altri oggetti iconici autografati dai campioni dello sport. I proventi dell’asta saranno messi a disposizione delle famiglie in situazioni di difficoltà. Nel quarto lotto sono disponibili due maglie del palleggiatore Simone Giannelli, quella indossata ai Mondiali di pallavolo 2022 dal capitano della nazionale maschile, e quella della presente stagione autografata dalla Sir Susa Vim Perugia.