"Sir, possiamo fare di più"

Archiviata positivamente la Bogdanka Volley Cup disputata a Lublino, è tempo di tornare a guardare sul fronte interno per la Sir Susa Vim Perugia. La squadra bianconera in ha fatto ancora centro ed il tecnico Angelo Lorenzetti sino ad ora non ha sbagliato un colpo: "Abbiamo vinto ma quello che abbiamo fatto non corrisponde a quello che volevamo fare. È stata una partita di intensità più bassa di quella che mi aspettavo, come sempre a pallavolo non bisogna parlarne prima, forse dipende dal fatto che le due squadre erano stanche, è stata sicuramente un altro tipo di pallavolo e in cui ci hanno messo pressione ma nella quale ci siamo messi in difficoltà anche da soli. Sono disattenzioni che dobbiamo valutare, sapendo che non è che il tempo che le cancella, ma è il nostro atteggiamento che deve eliminarle. Siamo contenti ma bisogna sempre dare il peso relativo al tipo di manifestazione, al tipo del momento. Non c’era solo l’obiettivo di capire certe cose che avevamo imparato lo scorso anno, con due giocatori nuovi non è tutto automatico. In un torneo si deve andare un po’ più veloci rispetto all’allenamento e alcune cose che abbiamo fatto devono essere riviste, c’è bisogno di una pallavolo un po’ più continua". A distanza di un anno dalla sua ultima apparizione in terra polacca è tornato a farsi notare nel torneo dello scorso fine settimana l’opposto di origine tunisina Wassim Ben Tara ha espresso il suo pensiero: "Torno a casa dalla trasferta in Polonia con un trofeo, un torneo prestigioso che si aggiunge alla già ricca bacheca. Ogni volta che si vince ci fa tanto piacere. In Polonia l’atmosfera è incredibile. L’organizzazione è stata qualcosa di fantastico, posso dire che è stato un bel torneo. Prima che inizi la stagione abbiamo ancora del lavoro da fare, ma andiamo avanti così. Il premio individuale che ho ricevuto fa piacere ma sono concentrato sulle cose da migliorare, una di queste è la fase di cambio-palla dove non siamo riusciti a fare bene. Adesso torniamo a lavorare in palestra, abbiamo ancora del tempo da sfruttare per questo".

Alberto Aglietti