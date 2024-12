Sir Sicoma Monini Perugia domina in Champions League, sfida Piacenza in arrivo

Grande entusiasmo per il cammino compiuto nella Champions League dove la Sir Sicoma Monini Perugia è solidamente in vetta al proprio girone. Ad Ankara i bianconeri hanno risolto bene il proprio compito.

Ha esaminato la gara il libero Massimo Colaci: "Abbiamo giocato in un ambiente caldo, è stata una partita complicata. Non bellissima perché secondo ci sono stati tanti errori, specie in battuta. Abbiamo affrontato bene i momenti di difficoltà, sia a livello individuale e sia a livello di squadra, questo è stato importante e ci ha permesso di rimanere attaccati ad ogni set, anche se abbiamo sprecato un po’ troppo. Siamo tornati in palestra per iniziare l’avvicinamento ad una di quelle partite difficili da giocare, ma io dico facili da preparare, perché affrontiamo una grandissima avversaria. I giocatori li conosciamo bene, sono un grande team, naturalmente sarà una partita molto complicata, a partire dal cambio palla perché hanno tantissimi ottimi battitori. Ci siamo goduti questa ennesima vittoria ed abbiamo riposato per quel che si può, ora sotto con la prossima".

L’ultimo appuntamento, che chiude la prima metà di campionato, sarà contro Piacenza domenica prossima.

Alla vigilia ha parlato l’opposto tunisino Wassim Ben Tara: "È stata una partita difficile ad Ankara, soprattutto il secondo e terzo parziale abbiamo controllato quasi tutto il set, soltanto alla fine loro hanno messo più pressione in battuta, loro a casa giocano molto bene spinti dal loro pubblico, l’importante era tornare con la vittoria. Abbiamo due giorni per allenarci e prepararci per questa partita contro Piacenza, ma stiamo lavorando da inizio anno per essere pronti ad ogni partita. Li abbiamo già incontrati in supercoppa ad inizio anno, è sicuro che non sarà una partita facile. Noi torniamo a casa dopo quattro trasferte consecutive e questo ci fa piacere. Ci aspetta una partita difficile, noi dobbiamo essere concentrati ed iniziare la partita aggressivi. Dopo tre sconfitte gli emiliani verranno a casa nostra per vincere e noi dobbiamo essere concentrati sul nostro gioco e sul campo. Loro hanno bravi giocatori, come Simon, Maar, e anche il palleggiatore Brizard è molto forte. Hanno giocatori molto esperti in battuta, che sanno fare il loro lavoro e mettere pressione. La battuta ogni volta è importante per ogni partita anche per noi. Si gioca ogni tre giorni, ma il gruppo riesce a gestirsi molto bene. Io personalmente mi sento bene, di sicuro non è facile con le trasferte, ma con lo staff medico e con il preparatore Sebastian Carotti stiamo lavorando bene per essere pronti ad ogni partita. Stiamo bene e penso che staremo ancora meglio andando avanti".