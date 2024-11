Sir Susa Vim Perugia, ostacolo Taranto. Simone Giannelli: "Massima attenzione"

Alla vigilia dell’esordio in champions league, la superlega maschile gioca il settimo turno di andata. Nuove emozioni per la Sir Susa Vim Perugia, seconda forza del torneo e una lunghezza di ritardo dalla vetta. Oggi alle ore 19 in diretta su Dazn e su Vbtv prova a fare lo sgambetto la Gioiella Prisma Taranto che tra le mura amiche è capace di esaltarsi come nessun’altra. I block-devils sono imbattuti grazie anche se in due occasioni sono ricorsi al tie-break. Qualche riferimento in più lo avranno giocando a casa gli uomini affidati al tecnico Dante Boninfante, una delle novità del panorama nazionale. Attenzione alla volontà di dimostrare il proprio valore dei pugliesi che non hanno nulla da perdere e che hanno le punte di diamante negli ex di turno, lo schiacciatore Filippo Lanza ed il palleggiatore tedesco Jan Zimmermann. I bianconeri del coach Angelo Lorenzetti non sono intenzionati a voler perdere terreno proprio in questa occasione e tengono la guardia alta. La motivazione più alta per trovare spazio in campo ce la potrebbero avere il martello Kamil Semeniuk reduce da prestazioni poco convincenti ed il libero Massimo Colaci che gioca nella sua terra d’origine. A saltare all’occhio è il numero di ex, a partite da Aimone Alletti, Tim Held, Filippo Lanza e Jan Zimmermann da un lato, Davide Candellaro dall’altro. A caccia di record in regular season c’è l’opposto tunisino Wassim Ben Tara che mettendo a segno diciannove punti taglierebbe il traguardo dei 100 in questa stagione. Alla vigilia il regista Simone Giannelli ha detto: "Sicuramente ci aspetta una partita difficile, ho giocato già più volte a Taranto e so che è un ambiente tosto perché il Pala-Mazzola è un palazzetto in cui è difficile giocare. Taranto ha un mix molto equilibrato tra giovani e giocatori molto esperti".

Taranto: Zimmermann - Gironi, Alonso – D’Heer, Lanza - Hofer, Rizzo (L). : Giannelli – Ben Tara, Russo – Loser, Semeniuk – Plotnytskyi, Colaci (L).